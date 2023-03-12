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У Херсоні вдруге за вечір пролунали вибухи

Фото: У Херсоні вдруге за вечір пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю ввечері, 12 березня, у Херсоні знову пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні знову чути вибухи", - ідеться в повідомленні.

Наразі повітряної тривоги не оголошували. При цьому також немає офіційної інформації про вибухи.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні вже було чути звуки вибухів.

Додамо, що сьогодні внаслідок російських обстрілів Донецької області загинули двоє людей. Крім того, в області є значні руйнації.

До того ж сьогодні російські військові обстріляли житловий сектор селища Білозерка Херсонської області. Внаслідок атаки є постраждала.

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ХерсонВибухВійна Росії проти України