В Херсоне второй раз за вечер прогремели взрывы

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

На данный момент воздушная тревога не объявлялась. При этом также нет официальной информации о взрывах.

Напомним, сегодня в Херсоне уже были слышны звуки взрывов.

Добавим, что сегодня в результате российских обстрелов Донецкой области погибли два человека. Кроме того, в области имеются значительные разрушения.

К тому же сегодня российские военные обстреляли жилой сектор поселка Белозерка Херсонской области. В результате атаки есть пострадавшая.

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