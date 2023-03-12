Внаслідок обстрілів Донецької області загинуло дві людини, є значні руйнування (фото)

Російські військові не перестають обстрілювати Донецьку область. Так, в результаті ворожих атак за минулу добу загинула дві людини, ще щонайменше троє зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириченка .

Так, на Донецькому напрямку за минулу добу загинула одна людина у Тоненькому Очеретинської громади.

Також були зафіксовано обстріли Мар’їнки, Георгіївки та Побєди Мар’їнської тергромади. Росіяни 8 разів росіяни обстріляли Курахове - у місті пошкоджено понад 12 багатоповерхівок, 20 приватних будинків, мистецька школа та ліцей. Обійшлося без жертв.

На Горлівському напрямку стало відомо про ще 16 будинків, які були пошкоджені у Бахмуті - точний підрахунок руйнувань та загиблих ускладнений постійними обстрілами.

До того ж, у Костянтинівці загинув один цивільний, ще двоє зазнали поранень. Через обстріли було пошкоджено 4 будинки, 2 крамниці, будівля колишньої лікарні, шляхопровід і господарчі приміщення підприємства. Ще одна людина зазнала поранень у Миколаївці. Під постійними обстрілами також перебувають околиці Соледарської тергромади.

Тим часом на Лисичанському напрямку близько півночі загарбники завдали ракетного удару з систем С-300 по Лиману. Обійшлося без постраждалих, дані щодо руйнування встановлюють. Окрім того, у Сіверську пошкоджено приватні будинки на двох вулицях.