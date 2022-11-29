У Херсоні вдруге за день пролунали вибухи

У Херсоні прогриміли вибухи у вівторок, 29 листопада. Це вже друге повідомлення про вибухи за день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначимо, що вибухи пролунали після скасування повітряної тривоги в регіоні.
Наразі немає офіційної інформації про ситуацію в місті.
Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Херсонську область 21 раз.
До того ж, окупанти вбили відомого мецената Анатолія Прокопчука та його 19-річного сина у Херсонській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.