У Херсоні вдруге за день пролунали вибухи

Зазначимо, що вибухи пролунали після скасування повітряної тривоги в регіоні.

Наразі немає офіційної інформації про ситуацію в місті.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Херсонську область 21 раз.

До того ж, окупанти вбили відомого мецената Анатолія Прокопчука та його 19-річного сина у Херсонській області.

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