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Ракетна небезпека. Україну знову накриває повітряна тривога: що відомо

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Київ, Вівторок 29 листопада 2022 14:03
Ракетна небезпека. Україну знову накриває повітряна тривога: що відомо Фото: в Україні є загроза ракетних ударів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 29 листопада масштабна повітряна тривога. У низці регіонів небезпека з повітря.

Все що відомо про ситуацію в країні на цю мить - в матеріалі РБК-Україна.

Станом на 14:02 повітряну тривогу оголошено майже в половині областей.

Ракетна небезпека. Україну знову накриває повітряна тривога: що відомо

13:16. Інформація про зліт ворожої авіації в Білорусі була фейковою.

У мережі поширювали інформацію про нібито зліт російських літаків та пуски ракет з Білорусі, деякі джерела посилалися на дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн". Втім, там це вже спростували.

"Жодні МіГ-31К з території Білорусі сьогодні не злітали і ракетних запусків не було. Також цілком і повністю солідарні із закликом дотримуватись інформаційної гігієни, не піддаватися вкиданням неперевірених телеграм-каналів, але ніколи не ігнорувати сирени повітряної тривоги. Ми не знаємо, але таке відчуття, що сьогодні ми знову зіткнулися з цілеспрямованими вкиданнями про нібито зльоти МіГів та запуски ракет", - повідомили спостерігачі.

Карта повітряних тривог станом на 13:07.

Ракетна небезпека. Україну знову накриває повітряна тривога: що відомо

12:59. Кім звернув увагу на цікаву деталь.

"Минулого разу росіяни теж маскували удар під тренувальний політ. Подивимося. Також цікава особливість: раніше ворожі літаючі об'єкти кружляли над окупованою територією, а сьогодні обережно по кордону України, навіть на сході", - зауважив голова Миколаївської ОВА.

Оновлено 12:55. Почалися відбої в областях.

Ракетна небезпека. Україну знову накриває повітряна тривога: що відомо

Зазначимо, в Офісі президента закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

"Не ігноруйте тривогу", - написав керівник ОП Андрій Єрмак.

При цьому глава Миколаївської ОВА Віталій Кім також зробив заяву щодо повітряної небезпеки.

"Повідомляють, що ж пуски, але я не бачу цього. Є активність ворожа в повітрі, це схоже на те, що вона готується до удару. будемо повідомляти", - сказав Кім.

Ракетна небезпека. Україну знову накриває повітряна тривога: що відомо

Росія готується до нового удару

Нагадаємо, раніше влада на різних рівнях попереджала про важкий тиждень. Там попереджали, росіяни дійсно можуть готуватися завдати чергового масованого удару по Україні, щоб ще більше нашкодити енергосистемі.

Але у Повітряних силах заспокоюють, сили ППО до цього готові та зроблять все, аби захистити небо.

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