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У Херсоні вдруге за день пролунали вибухи

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Херсон, Вівторок 29 листопада 2022 13:11
У Херсоні вдруге за день пролунали вибухи Фото: у Херсоні вдруге за день повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсоні прогриміли вибухи у вівторок, 29 листопада. Це вже друге повідомлення про вибухи за день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що вибухи пролунали після скасування повітряної тривоги в регіоні.

Наразі немає офіційної інформації про ситуацію в місті.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Херсонську область 21 раз.

До того ж, окупанти вбили відомого мецената Анатолія Прокопчука та його 19-річного сина у Херсонській області.

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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