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В Херсоне второй раз за день раздались взрывы

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Херсон, Вторник 29 ноября 2022 13:11
В Херсоне второй раз за день раздались взрывы Фото: в Херсоне во второй раз за день сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне прогремели взрывы во вторник, 29 ноября. Это уже второе сообщение о взрывах за день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что взрывы прогремели после отмены воздушной тревоги в регионе.

Пока нет официальной информации о ситуации в городе.

Напомним, вчера россияне обстреляли Херсонскую область 21 раз.

К тому же кафиры убили известного мецената Анатолия Прокопчука и его 19-летнего сына в Херсонской области.

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