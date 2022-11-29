В Херсоне второй раз за день раздались взрывы
Фото: в Херсоне во второй раз за день сообщают о взрывах (Getty Images)
В Херсоне прогремели взрывы во вторник, 29 ноября. Это уже второе сообщение о взрывах за день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, что взрывы прогремели после отмены воздушной тревоги в регионе.
Пока нет официальной информации о ситуации в городе.
Напомним, вчера россияне обстреляли Херсонскую область 21 раз.
К тому же кафиры убили известного мецената Анатолия Прокопчука и его 19-летнего сына в Херсонской области.
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