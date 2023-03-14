У Херсоні вчетверте за день чути вибухи
У Херсоні сьогодні ввечері, 14 березня, вчетверте за день було чути вибухи, у місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Про причини та наслідки вибухів, які були чутні в обласному центрі, наразі не повідомляється. Жителів регіону до закінчення повітряної тривоги просять залишатися в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".
Зазначимо, що сьогодні вранці у Херсоні вже лунали вибухи.
Крім того, вчора енергетики потрапили під обстріл у Херсонській області.
Також повідомлялося, що 12 березня росіяни 56 разів обстріляли Херсон та область. Вони випустили 337 снарядів із важкої артилерії та "Градів".
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