Фото: у Херсоні вчетверте за день чути вибухи (Getty Images)

У Херсоні сьогодні ввечері, 14 березня, вчетверте за день було чути вибухи, у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.