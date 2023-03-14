В Херсоне четвертый раз за день были слышны взрывы

В Херсоне сегодня вечером, 14 марта, четвертый раз за день были слышны взрывы, в городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

О причинах и последствиях взрывов, которые были слышны в областном центре, пока не сообщается. Жителей региона до окончания воздушной тревоги просят оставаться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

Отметим, что сегодня утром в Херсоне уже раздавались взрывы.

Кроме того, вчера энергетики попали под обстрел в Херсонской области.

Также сообщалось, что 12 марта россияне 56 раз обстреляли Херсон и область. Они выпустили 337 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.