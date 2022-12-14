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У Херсоні вчергове прогриміли вибухи

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Херсон, Середа 14 грудня 2022 15:15
У Херсоні вчергове прогриміли вибухи Фото: у Херсоні вчергове прогриміли вибухи (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсоні вчергове повідомляють про звуки вибухів у середу, 14 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що наразі повітряну тривогу не оголошено ні в місті, ні в області.

Поки немає офіційних коментарів щодо ситуації у Херсоні.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли будівлю Херсонської ОВА, внаслідок чого були пошкоджені два поверхи.

РБК-Україна також повідомляло, що через пошкодження мережі внаслідок ворожих обстрілів у Херсоні десятки будинків залишилися без опалення.

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Херсон Вибух
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