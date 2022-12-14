В Херсоне в очередной раз прогремели взрывы
Фото: в Херсоне в очередной раз прогремели взрывы (Getty Image)
В Херсоне в очередной раз сообщают о звуках взрывов в среду, 14 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, что в настоящее время воздушная тревога не объявлена ни в городе, ни в области.
Пока нет официальных комментариев о ситуации в Херсоне.
Напомним, сегодня россияне обстреляли здание Херсонской ОВА, в результате чего были повреждены два этажа.
РБК-Украина также сообщало, что из-за повреждения сети в результате вражеских обстрелов в Херсоне десятки домов остались без отопления.
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