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В Херсоне в очередной раз прогремели взрывы

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Херсон, Среда 14 декабря 2022 15:15
В Херсоне в очередной раз прогремели взрывы Фото: в Херсоне в очередной раз прогремели взрывы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне в очередной раз сообщают о звуках взрывов в среду, 14 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что в настоящее время воздушная тревога не объявлена ни в городе, ни в области.

Пока нет официальных комментариев о ситуации в Херсоне.

Напомним, сегодня россияне обстреляли здание Херсонской ОВА, в результате чего были повреждены два этажа.

РБК-Украина также сообщало, что из-за повреждения сети в результате вражеских обстрелов в Херсоне десятки домов остались без отопления.

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