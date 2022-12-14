У Херсоні десятки будинків залишилися без опалення через ворожі обстріли
Через пошкодження мережі внаслідок російських обстрілів у Херсоні десятки будинків залишилися без опалення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міську раду.
"ПП "Теплогенерація" вимушене тимчасово припинити теплопостачання в 17 багатоповерхових будинків мікрорайона "Північний" у зв'язку з пошкодженнями мережі, спричиненими ворожими обстрілами", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що за першої можливості теплопостачання буде відновлено.
Як повідомлялося раніше, сьогодні в результаті ворожого удару по Херсону загорілося складське приміщення.
Вчора у Херсоні сталася масштабна пожежа в одному з районів через удари окупантів.
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