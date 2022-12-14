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У Херсоні десятки будинків залишилися без опалення через ворожі обстріли

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Херсон, Середа 14 грудня 2022 11:28
У Херсоні десятки будинків залишилися без опалення через ворожі обстріли Фото: у Херсоні десятки будинків залишилися без опалення через ворожі обстріли (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через пошкодження мережі внаслідок російських обстрілів у Херсоні десятки будинків залишилися без опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міську раду.

"ПП "Теплогенерація" вимушене тимчасово припинити теплопостачання в 17 багатоповерхових будинків мікрорайона "Північний" у зв'язку з пошкодженнями мережі, спричиненими ворожими обстрілами", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за першої можливості теплопостачання буде відновлено.

Як повідомлялося раніше, сьогодні в результаті ворожого удару по Херсону загорілося складське приміщення.

Вчора у Херсоні сталася масштабна пожежа в одному з районів через удари окупантів.

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