UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП

У Херсоні та Миколаївській області зникло світло на тлі ракетної атаки РФ

Фото: причина відключення світла з'ясовується (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 2 серпня, місто Херсон та Миколаївська область залишилися без світла. Це відбулося в той момент, коли Росія запустила по Україні щонайменше одну ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна і очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"У Херсоні зникло світло. Причини зʼясовуємо", - написав Прокудін о 22:04.

Пізніше Кім повідомив, що у Миколаївській області теж є відключення світла і причини наразі з'ясовуються.

Зазначимо, що напередодні Повітряні сили ЗСУ інформували, що над Чорним морем зафіксовано літак Ту-22М3, через що була загроза застосування ракет Х-22.

Після цього військові уточнили, що зафіксували ракету курсом на Миколаїв, а місцеві канали писали про вибухи в області. Крім того, Прокудін закликав мешканців Херсону бути в укриттях, повідомивши, що ворожа ракета летить на місто.

Також варто зауважити, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич наразі підтвердив ворожу атаку на обласний центр. Кім у свою чергу поінформував, що в місті виникла пожежа через обстріл росіянами.

Оновлено о 22:52

Прокудін написав, що у Херсоні вже відновлюють світло.

"Енергетики почали підʼєднувати до мережі абонентів у Херсоні. Прошу ощадливо користуватися електроенергією до стабілізації ситуації", - наголосив він.

Проблеми зі світлом в Україні через обстріли РФ

Нагадаємо, що у 2022 і 2023 роках фактично вся Україна в певний період жила за графіками увімкнення світла через удари РФ по енергетичній інфраструктурі країни.

У 2024 році та 2025 роках ситуація покращилася, проте відключення в тих чи інших місцях після атак РФ все ж виникають.

Так, у ніч на 31 липня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ. Унаслідок обстрілу без електропостачання залишилися майже 500 сімей у 7 багатоповерхівках, оскільки ворог пошкодив трансформаторну підстанцію.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївХерсонМиколаївська областьВійна в Україні