В Херсоне и Николаевской области пропал свет на фоне ракетной атаки РФ

"В Херсоне пропал свет. Причины выясняем", - написал Прокудин в 22:04.

Позже Ким сообщил, что в Николаевской области тоже есть отключение света и причины сейчас выясняются.

Отметим, что накануне Воздушные силы ВСУ информировали, что над Черным морем зафиксирован самолет Ту-22М3, из-за чего была угроза применения ракет Х-22.

После этого военные уточнили, что зафиксировали ракету курсом на Николаев, а местные каналы писали о взрывах в области. Кроме того, Прокудин призвал жителей Херсона быть в укрытиях, сообщив, что вражеская ракета летит на город.

Также стоит заметить, что мэр Николаева Александр Сенкевич пока подтвердил вражескую атаку на областной центр. Ким в свою очередь сообщил, что в городе возник пожар из-за обстрела россиянами.

Обновлено в 22:52

Прокудин написал, что в Херсоне уже восстанавливают свет.

"Энергетики начали подключать к сети абонентов в Херсоне. Прошу экономно пользоваться электроэнергией до стабилизации ситуации", - подчеркнул он.