У Херсоні та Ізюмі затримали чотирьох колаборантів, які працювали в "органах" влади РФ

"У Херсоні викрито ще трьох прихильників окупантів. Серед них - молодший інспектор відділу нагляду та безпеки державної установи "Північна виправна колонія № 90", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після захоплення міста він приєднався до окупаційної "адміністрації", де брав участь у проведенні масових репресій проти учасників руху опору. Зловмисник охороняв російські катівні, до яких звозили незаконно затриманих українських патріотів. Йому оголосили підозру у державній зраді.

Інші двоє колаборантів - добровільно погодились стати "операторами набору даних" у так званому "пенсійному фонді Херсонської області". Зловмисниці оформляли документи для нарахування соцвиплат у російській валюті. Їм оголосили підозри у колабораційній діяльності.

В Харківській області СБУ затримала жительку Ізюма, яка під час окупації міста очолила створене агресором місцеве "управління праці і соціальної політики".

На цій "посаді" вона намагалась схиляти людей до підтримки загарбників через видачу "гумдопомоги" і поширення пропагандистських газет з РФ. Їй також повідомили про підозру у колабораційній діяльності.