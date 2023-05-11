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В Херсоне и Изюме задержали четырех коллаборантов, работавших в "органах" власти РФ

Фото: СБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили четырех жителей Херсона и Изюма (Харьковская область), во время оккупации работавших в "органах" власти РФ. Им уже объявили подозрения в коллаборационной деятельности и государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"В Херсоне разоблачены еще три сторонника оккупантов. Среди них - младший инспектор отдела надзора и безопасности государственного учреждения "Северная исправительная колония № 90", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после захвата города он присоединился к оккупационной администрации, где участвовал в проведении массовых репрессий против участников движения сопротивления. Злоумышленник охранял российские застенки, в которые свозили незаконно задержанных украинских патриотов. Ему объявили подозрение в государственной измене.

Остальные два коллаборанта - добровольно согласились стать "операторами набора данных" в так называемом "пенсионном фонде Херсонской области". Злоумышленницы оформляли документы для начисления соцвыплат в российской валюте. Им объявили подозрения в коллаборационной деятельности.

В Харьковской области СБУ задержала жительницу Изюма, которая во время оккупации города возглавила созданное агрессором местное "управление труда и социальной политики".

На этой "должности" она пыталась склонять людей к поддержке захватчиков через выдачу "гумпомощи" и распространение пропагандистских газет из РФ. Ей также сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Напомним, что Служба безопасности задержала вражеского корректировщика, по наведению которого россияне нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в Николаеве осенью 2022 года.

Кроме того, в Донецкой области задержали двух российских агенток, одна из которых работала на ЧВК "Вагнера".

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