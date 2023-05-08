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На Донбасі затримали двох агенток РФ, одна з яких працювала на ПВК "Вагнера"

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Украина, Понеділок 08 травня 2023 10:41
На Донбасі затримали двох агенток РФ, одна з яких працювала на ПВК "Вагнера" Фото: СБУ затримала двох російських інформаторок в Донецькій області (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала двох російських інформаторок в Донецькій області. Одна з них працювала на "вагнерівців", які штурмують Бахмут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки викрила ще двох поплічниць агресора, які "зливали" окупантам локації Сил оборони у фронтових та прифронтових районах Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Серед затриманих - мешканка Бахмутського району, яка збирала для ворога інформацію про місця розташування вогневих позицій та маршрути переміщення українських військ поблизу райцентру.

"За оперативними даними, отримані відомості вона надсилала бойовикам ПВК "Вагнера" через своїх знайомих, які проживають в Росії. Для комунікації використовувала месенджер Telegram, а розвіддані переправляла у вигляді аудіоповідомлень та міток на електронних картах", - додали в СБУ.

Ще однією зловмисницею виявилась жителька Слов’янська, яка перебувала на прямому "зв’язку" з кулеметником окупаційного угруповання РФ на східному фронті.

Жінка "познайомилась" з рашистом через заборонену російську соцмережу "Однокласники". За його вказівкою вона передавала загарбникам дані про пересування підрозділів Сил оборони поблизу міста.

Також вона надала агресору координати місцевої поліклініки та однієї із шкіл. Співробітники СБУ затримали обох фігуранток під час виконання ними ворожих завдань. Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру у вчиненні злочинів. Наразі затримані перебувають під вартою.

Як повідомлялось, у Харкові СБУ затримала іноземного блогера, який публічно підтримував агресію РФ.

Нагадаємо, СБУ затримала ще одного коригувальника російських повітряних атак на Миколаїв. Їм виявився студент, який за свої "послуги" брав по 2 тисячі гривень за кожне "завдання".

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Служба безпеки України
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