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У Херсоні та Ізюмі затримали чотирьох колаборантів, які працювали в "органах" влади РФ

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Україна, Четвер 11 травня 2023 17:02
У Херсоні та Ізюмі затримали чотирьох колаборантів, які працювали в "органах" влади РФ Фото: СБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці виявили чотирьох жителів Херсона та Ізюма (Харківська область), які під час окупації працювали в "органах" влади РФ. Їм вже оголосили підозри у колабораційній діяльності та державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Службу безпеки України.

"У Херсоні викрито ще трьох прихильників окупантів. Серед них - молодший інспектор відділу нагляду та безпеки державної установи "Північна виправна колонія № 90", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після захоплення міста він приєднався до окупаційної "адміністрації", де брав участь у проведенні масових репресій проти учасників руху опору. Зловмисник охороняв російські катівні, до яких звозили незаконно затриманих українських патріотів. Йому оголосили підозру у державній зраді.

Інші двоє колаборантів - добровільно погодились стати "операторами набору даних" у так званому "пенсійному фонді Херсонської області". Зловмисниці оформляли документи для нарахування соцвиплат у російській валюті. Їм оголосили підозри у колабораційній діяльності.

В Харківській області СБУ затримала жительку Ізюма, яка під час окупації міста очолила створене агресором місцеве "управління праці і соціальної політики".

На цій "посаді" вона намагалась схиляти людей до підтримки загарбників через видачу "гумдопомоги" і поширення пропагандистських газет з РФ. Їй також повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Нагадаємо, що Служба безпеки затримала ворожого коригувальника, за наведенням якого росіяни здійснили ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року.

Окрім того, в Донецькій області затримали двох російських агенток, одна з яких працювала на ПВК "Вагнера".

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