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У Херсоні та Харкові пролунали вибухи

Фото: у Харкові та Херсоні пролунали гучні вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Херсоні та Харкові сьогодні, 26 грудня, пролунали гучні вибухи, у регіонах оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синегубова та соціальні мережі.

За словами керівника Харківської ОВА, російські війська завдають ударів по обласному центру. Мешканців закликали до закінчення повітряної тривоги перебувати у укриттях.

У Херсоні також зафіксовано вибухи у кількох районах, а також в Антонівці. Повідомляється, що обстріл ведеться з тимчасово окупованих Олешок.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни випустили по Харківській області десять ракет комплексу С-300, дві з них збили сили ППО. Через це місто було знеструмлено.

Також РБК-Україна писала про те, як росіяни обстріляли центр Херсона внаслідок чого загинули понад десяток людей, а 64 отримали поранення.

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