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В Херсоне и Харькове прозвучали взрывы

Фото: в Харькове и Херсоне прозвучали громкие взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Херсоне и Харькове сегодня, 26 декабря, прозвучали громкие взрывы, в регионах объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и социальные сети.

По словам руководителя Харьковской ОВА, российские войска наносят удары по областному центру. Жителей призвали до окончания воздушной тревоги находиться в укрытиях.

В херсоне также зафиксированы взрывы в нескольких районах, а также в Антоновке. Сообщается, что обстрел ведется с временно оккупированных Олешок.

Напомним, 16 декабря россияне выпустили по Харьковской области десять ракет комплекса С-300, две из них сбили силы ПВО. Из-за этого город был обесточен.

Также РБК-Украина писало о том, как россияне обстреляли центр Херсона в результате чего погибли более десятка человек, а 64 получили ранения.

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