У Херсоні стартує опалювальний сезон: коли почнуть продавати тепло

Опалювальний сезон у Херсонській міській територіальній громаді розпочнеться з 21 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко.

Згідно з підписаним розпорядженням, тепло до житлових будинків та закладів соціальної сфери почне подаватися вже з наступного вівторка.

Окрім цього розпорядженням передбачено запуск роботи аварійних бригад і їх комплектування матеріально-технічними засобами для відновлювальних робіт.

Також передбачено проведення заходів оперативного реагування на можливі аварії, надзвичайні події на об'єктах теплопостачання та внутрішньобудинкових системах.

Однак варто зауважити, що згідно з розпорядженням опалювальний сезон стартує на території всього Херсона, окрім мікрорайону "Корабел". Там наразі тривають ремонтні роботи.

"Херсонська міська військова адміністрація готова подати на "Корабел" тепло, як тільки "Херсонобленерго" завершить ремонт на своєму обладнанні. Орієнтовно, це буде за два тижні", - написав Мрочко.

Опалювальний сезон в Україні

Нагадаємо, початок опалювального сезону у різних областях України оголошували ще у жовтні.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно анонсував виплати українцям на дрова у розмірі 16 тисяч гривень. Вони передбачені для жителів тих місць, де нема можливості опалювати будинки газом.

Раніше рятувальники нагадали українцям про правила використання обігрівачів та іншого приладдя, яке дозволяє зігріти приміщення чи ліжко.

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