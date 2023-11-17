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В Херсоне стартует отопительный сезон: когда начнут продавать тепло

Пятница 17 ноября 2023 17:07
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В Херсоне стартует отопительный сезон: когда начнут продавать тепло Фото: в Херсоне вскоре стартует отопительный сезон (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Отопительный сезон в Херсонском городском территориальном обществе начнется с 21 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

Согласно подписанному распоряжению, тепло в жилые дома и заведения социальной сферы начнет подаваться уже со следующего вторника.

Кроме этого, распоряжением предусмотрен запуск работы аварийных бригад и их комплектование материально-техническими средствами для восстановительных работ.

Также предусмотрено проведение мероприятий оперативного реагирования на возможные аварии, происшествия на объектах теплоснабжения и внутридомовых системах.

Однако следует отметить, что согласно распоряжению отопительный сезон стартует на территории всего Херсона, кроме микрорайона "Корабел". Там продолжаются ремонтные работы.

"Херсонская городская военная администрация готова подать на "Корабел" тепло, как только "Херсоноблэнерго" завершит ремонт на своем оборудовании. Ориентировочно, это будет через две недели", - написал Мрочко.

Отопительный сезон в Украине

Напомним, начало отопительного сезона в разных областях Украины объявлялось еще в октябре.

При этом премьер-министр Денис Шмигаль недавно анонсировал выплаты украинцам на дрова в размере 16 тысяч гривен. Они предназначены для жителей тех мест, где нет возможности отапливать дома газом.

Ранее спасатели напомнили украинцам о правилах использования обогревателей и других принадлежностей, которые позволяют согреть помещение или кровать.

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Отопительный сезон Херсон
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