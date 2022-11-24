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У Херсоні сталися пожежі у житлових будинках після обстрілу

Ілюстративне фото: у Херсоні сталися пожежі у житлових будинках після обстрілу (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У житлових будинках звільненого Херсона виникли пожежі після чергового обстрілу з боку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Канали публікують відео пожежі одного будинку.

Також повідомляється про загоряння ще в одному будинку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні росіяни обстріляли Херсон щонайменше 17 разів. Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

Вчора окупанти також обстріляли Херсон. Внаслідок атаки одна людина загинула.

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ХерсонВійна Росії проти України