У Херсоні скоротять комендантську годину

Голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко підписав указ про зміну часу комендантської години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ГВА .
Для захисту громадянських громадян та з метою проведення стабілізаційних заходів на деокупованій території населених пунктів Херсонського міського територіального товариства з 18 березня встановлено комендантську годину з 19:00 до 06:30.
До 18 березня у Херсоні комендантська година діяла з 17:00 до 06:30.
На території, де запроваджено комендантську годину, забороняється перебування у певний період доби на вулицях та інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.
Раніше ми повідомляли, що на Херсонщині вводиться посилена комендантська година через можливе перебування на території Херсона диверсійних груп ворога.
Нагадаємо, росіяни обстріляли безпілотниками медустанови у Херсоні.
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