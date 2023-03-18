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В Херсоне сократят комендантский час

Фото: Херсон (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко подписал указ об изменении времени комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ГВА.

Для защиты гражданских граждан и с целью проведения стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории населенных пунктов Херсонского городского территориального общества с 18 марта установлен комендантский час с 19:00 до 06:30.

До 18 марта в Херсоне комендантский час действовал с 17:00 до 06:30.

На территории, где введен комендантский час, запрещается пребывание в определенный период суток на улицах и других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также движение транспортных средств.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области вводится усиленный комендантский час из-за возможного пребывания на территории Херсона диверсионных групп врага.

Напомним, россияне обстреляли беспилотниками медучреждения в Херсоне.

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ХерсонКомендантский час