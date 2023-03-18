В Херсоне сократят комендантский час

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ГВА .

Для защиты гражданских граждан и с целью проведения стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории населенных пунктов Херсонского городского территориального общества с 18 марта установлен комендантский час с 19:00 до 06:30.

До 18 марта в Херсоне комендантский час действовал с 17:00 до 06:30.

На территории, где введен комендантский час, запрещается пребывание в определенный период суток на улицах и других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также движение транспортных средств.