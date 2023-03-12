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У Херсоні скасовують "сухий закон": коли дозволять продавати алкоголь

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Херсон, Неділя 12 березня 2023 18:48
У Херсоні скасовують "сухий закон": коли дозволять продавати алкоголь Фото: у Херсоні скасовують "сухий закон" (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсоні вирішили з 15 березня скасовувати заборону на продаж алкогольних напоїв на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Рада оборони Херсонської області прийняла рішення на один місяць скасувати "сухий закон" і допомогти відновленню економіки регіону", - сказав він.

Так, з 15 березня дозволяється торгівля алкогольними напоями на об'єктах оптової, роздрібної торгівлі та ресторанного господарства з 10:00 до 15:00.

При цьому продаж алкоголю військовослужбовцям та працівникам правоохороних органів залишається під забороною.

За словами Прокудіна, за дії "сухого закону" у місті процвітала нелегальна торгівля, прямі доставки з Миколаєва, а також з'явилися так звані "алколомбардів", куди здають крадені напої. Це значно погіршило криміногенну та економічну ситуацію у Херсоні.

Зазначимо, що в Україні продовжують дорожчати алкоголь та цигарки.

Тим часом в ОП пропонують заборонити купівлю цигарок та алкоголю за готівку.

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