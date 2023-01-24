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У Зеленського пропонують заборонити оплату цигарок та алкоголю в готівкою

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Україна, Вівторок 24 січня 2023 20:07
У Зеленського пропонують заборонити оплату цигарок та алкоголю в готівкою Фото: у Зеленського пропонують заборонити оплату підакцизних товарів готівкою (GettyImages)
Автор: Юрій Дощатов, Каріна Левицька

В Офісі президента України Володимира Зеленського запропонували з метою боротьби з несплатою акцизу перекласти на безготівковий формат торгівлю підакцизними товарами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву заступника глави Офісу президента Ростислава Шурми під час брифінгу.

"Ми обговорюємо зараз – рішення ми не ухвалили, перевести розрахунки за підакцизні товари виключно у безготівковий формат. Тобто на оплату карткою", - сказав Шурма.

Він пояснив, що коли під час паливної кризи коли був дефіцит й всі продавці палива перевели клієнтів на карткові платежі та платежі через програми дискомфорт серед населення зберігався не більше як тиждень-два, після чого всі адаптувались до нових умов. За його словами, такі дії з боку продавців дозволили обчислити обіг палива.

"Те саме, я впевнений, у нас станеться тоді з тютюном та алкоголем, оскільки в принципі зруйнується природа та можливість ухилення від оплати акцизу", - підкреслив Шурма.

Він також повідомив, що нині також розглядається питання збільшення оподаткування "шкідливого споживання", до чого зокрема належить:

  • тютюн;
  • алкоголь;
  • викопне паливо.

"Ми будемо наводити ставки податків (у рамках податкової реформи – ред.) до середньоєвропейського рівня", - сказав Шурма.

Нагадаємо, Кабмін на цей рік залишив громадам акциз пального на рівні 2022 року.

Раніше ми писали, що в українських громадян з'явиться можливість перевіряти акциз через "Дію".

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