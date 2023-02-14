Алкоголь та цигарки продовжують дорожчати: як змінилися ціни на початку 2023 року

Державна служба статистики України зафіксувала зростання цін на алкоголь та цигарки на початку 2023 року. Порівняно з груднем 2022 року найбільше подорожчало вино.

Нагадаємо, за даними Держстату, у 2022 році горілка подорожчала на 24,2% до 117,0 гривень за пляшку 0,5 літра, вина столові українських марок подорожчали на 36,5% до 95,6 гривень за пляшку 0,7 літра, пиво подорожчало на 48,6% до 28,5 гривень за пляшку 0,5 літри, цигарки преміум-класу подорожчали на 23,4% до 82,6 гривень за пачку.