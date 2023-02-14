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Алкоголь та цигарки продовжують дорожчати: як змінилися ціни на початку 2023 року

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Україна, Вівторок 14 лютого 2023 12:08
Алкоголь та цигарки продовжують дорожчати: як змінилися ціни на початку 2023 року Фото: алкоголь та цигарки дорожчають (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України зафіксувала зростання цін на алкоголь та цигарки на початку 2023 року. Порівняно з груднем 2022 року найбільше подорожчало вино.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .

За даними статистичного відомства у січні 2023 року:

  • горілка подорожчала на 0,3% до 117,3 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • столові вина українських марок подорожчали на 6,0% до 101,3 гривень за пляшку 0,7 літра,
  • пиво подорожчало на 2,0% до 29,1 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • сигарети преміум-класу подорожчали на 1,4% до 83,8 гривні за пачку.

Алкоголь та цигарки продовжують дорожчати: як змінилися ціни на початку 2023 року

Нагадаємо, за даними Держстату, у 2022 році горілка подорожчала на 24,2% до 117,0 гривень за пляшку 0,5 літра, вина столові українських марок подорожчали на 36,5% до 95,6 гривень за пляшку 0,7 літра, пиво подорожчало на 48,6% до 28,5 гривень за пляшку 0,5 літри, цигарки преміум-класу подорожчали на 23,4% до 82,6 гривень за пачку.

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Державна служба статистики
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