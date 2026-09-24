У Херсоні російський снаряд зруйнував будівлю "Ощадбанку"

РФ обстріляла "Ощадбанк" у Херсоні

22 вересня російський артилерійський снаряд влучив у будівлю "Ощадбанку" у Херсоні. Будівля отримала значні руйнування, йдеться у повідомленні.

"Завдяки завчасному перенесенню роботи відділення в безпечнішу локацію жоден співробітник не постраждав - людей, майно та цінності евакуювали заздалегідь", - зазначили у "Ощадбанку".

Голова правління "Ощадбанку" Юрій Каціон запевнив, що пріоритетом у роботі банку є життя і здоров'я співробітників та клієнтів.

"Зміни в роботі відділень чи їхнє тимчасове закриття - вимушені кроки виключно заради безпеки людей", - каже він.

"Ощадбанк" продовжує працювати

Фінансова установа забезпечує безперервність послуг. Для цього працюють мобільні банківські підрозділи - 15 відділень на базі авто:

10 - у прифронтових регіонах,

5 - у віддалених громадах.

"Ощад" зберігає одну з найбільших банківських мереж у країні - 1150 відділень. З них 460 входять до системи POWER BANKING - мають автономне живлення і резервним зв'язок, йдеться у дописі.

Також більшість банківських операцій клієнти можуть здійснювати дистанційно через онлайн-сервіси "Ощадбанку".