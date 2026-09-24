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У Херсоні російський снаряд зруйнував будівлю "Ощадбанку"

15:31 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Відділення "Ощадбанку" (flikr.com)

Росія зруйнувала будівлю одного з відділень "Ощадбанку" у Херсоні. Попри це, співробітники установи продовжують надавати послуги, але вже в іншому місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Ощадбанку" у Telegram.

РФ обстріляла "Ощадбанк" у Херсоні

22 вересня російський артилерійський снаряд влучив у будівлю "Ощадбанку" у Херсоні. Будівля отримала значні руйнування, йдеться у повідомленні.

"Завдяки завчасному перенесенню роботи відділення в безпечнішу локацію жоден співробітник не постраждав - людей, майно та цінності евакуювали заздалегідь", - зазначили у "Ощадбанку".

Голова правління "Ощадбанку" Юрій Каціон запевнив, що пріоритетом у роботі банку є життя і здоров'я співробітників та клієнтів.

"Зміни в роботі відділень чи їхнє тимчасове закриття - вимушені кроки виключно заради безпеки людей", - каже він.

"Ощадбанк" продовжує працювати

Фінансова установа забезпечує безперервність послуг. Для цього працюють мобільні банківські підрозділи - 15 відділень на базі авто:

  • 10 - у прифронтових регіонах,
  • 5 - у віддалених громадах.

"Ощад" зберігає одну з найбільших банківських мереж у країні - 1150 відділень. З них 460 входять до системи POWER BANKING - мають автономне живлення і резервним зв'язок, йдеться у дописі.

Також більшість банківських операцій клієнти можуть здійснювати дистанційно через онлайн-сервіси "Ощадбанку".

Раніше РБК-Україна писало, що 17 вересня "Ощадбанк" попереджав про збої в роботі електронних сервісів через російські обстріли.

Крім того, 25 серпня у застосунку Ощадбанку стався збій. Тоді повідомлялось про часткове обмеження доступу до електронних сервісів банку. Причина - спрацювання систем безпеки.

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ОщадбанкХерсонВійна Росії проти України