В Херсоне российский снаряд разрушил здание "Ощадбанка"

РФ обстреляла "Ощадбанк" в Херсоне

22 сентября российский артиллерийский снаряд попал в здание "Ощадбанка" в Херсоне. Здание получило значительные разрушения, говорится в сообщении.

"Благодаря преждевременному перенесению работы отделения в более безопасную локацию ни один сотрудник не пострадал - людей, имущество и ценности эвакуировали заранее", - отметили в "Ощадбанке".

Председатель правления "Ощадбанка" Юрий Кацион заверил, что приоритетом в работе банка является жизнь и здоровье сотрудников и клиентов.

"Изменения в работе отделений или их временное закрытие - вынужденные шаги исключительно ради безопасности людей", - говорит он.

"Ощадбанк" продолжает работать

Финансовое учреждение обеспечивает непрерывность услуг. Для этого работают мобильные банковские подразделения - 15 отделений на базе авто:

10 - в прифронтовых регионах,

5 - в отдаленных громадах.

"Ощад" сохранил одну из крупнейших банковских сетей в стране - 1150 отделений. Из них 460 входят в систему POWER BANKING - имеют автономное питание и резервную связь, говорится в сообщении.

Также большинство банковских операций клиенты могут осуществлять дистанционно через онлайн-сервисы Ощадбанка.