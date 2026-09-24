В Херсоне российский снаряд разрушил здание "Ощадбанка"

Россия разрушила здание одного из отделений "Ощадбанка" в Херсоне. Тем не менее, сотрудники учреждения продолжают предоставлять услуги, но уже в другом месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Ощадбанка" в Telegram.
22 сентября российский артиллерийский снаряд попал в здание "Ощадбанка" в Херсоне. Здание получило значительные разрушения, говорится в сообщении.
"Благодаря преждевременному перенесению работы отделения в более безопасную локацию ни один сотрудник не пострадал - людей, имущество и ценности эвакуировали заранее", - отметили в "Ощадбанке".
Председатель правления "Ощадбанка" Юрий Кацион заверил, что приоритетом в работе банка является жизнь и здоровье сотрудников и клиентов.
"Изменения в работе отделений или их временное закрытие - вынужденные шаги исключительно ради безопасности людей", - говорит он.
Финансовое учреждение обеспечивает непрерывность услуг. Для этого работают мобильные банковские подразделения - 15 отделений на базе авто:
"Ощад" сохранил одну из крупнейших банковских сетей в стране - 1150 отделений. Из них 460 входят в систему POWER BANKING - имеют автономное питание и резервную связь, говорится в сообщении.
Также большинство банковских операций клиенты могут осуществлять дистанционно через онлайн-сервисы Ощадбанка.
Ранее РБК-Украина писало, что 17 сентября "Ощадбанк" предупреждал о сбоях в работе электронных сервисов из-за российских обстрелов.
Кроме того, 25 августа в приложении Ощадбанка произошел сбой. Тогда сообщалось о частичном ограничении доступа к электронным сервисам банка. Причина - срабатывание систем безопасности.