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Ощадбанк попередив про збої в роботі через обстріли

11:50 17.09.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ощадбанк попередив про збої в роботі через обстріли Фото: Ощадбанк попередив про збої в роботі електронних сервісів (flickr.com)
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Через російські обстріли сьогодні, 17 вересня, можуть відбуватись збої в роботі електронних сервісів Ощадбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ощадбанку.

"Шановні клієнти! Через чергову хвилю російських обстрілів протягом дня 17 вересня 2026 р. можуть відбуватись збої в роботі електронних сервісів Ощадбанку для приватних і бізнес-клієнтів", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що фахівці докладають максимальних зусиль для якомога швидшого відновлення стабільної роботи.

Нагадаємо, 25 серпня у застосунку Ощадбанку стався збій. Тоді в Ощадбанку повідомляли про часткове обмеження доступу до електронних сервісів банку. Причина - спрацювання систем безпеки.

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