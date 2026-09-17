Ощадбанк попередив про збої в роботі через обстріли
11:50 17.09.2026 Чт
1 хв
Фото: Ощадбанк попередив про збої в роботі електронних сервісів (flickr.com)
Через російські обстріли сьогодні, 17 вересня, можуть відбуватись збої в роботі електронних сервісів Ощадбанку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ощадбанку.
"Шановні клієнти! Через чергову хвилю російських обстрілів протягом дня 17 вересня 2026 р. можуть відбуватись збої в роботі електронних сервісів Ощадбанку для приватних і бізнес-клієнтів", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що фахівці докладають максимальних зусиль для якомога швидшого відновлення стабільної роботи.
Нагадаємо, 25 серпня у застосунку Ощадбанку стався збій. Тоді в Ощадбанку повідомляли про часткове обмеження доступу до електронних сервісів банку. Причина - спрацювання систем безпеки.