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В Херсоне российский снаряд разрушил здание "Ощадбанка"

15:31 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
В Херсоне российский снаряд разрушил здание "Ощадбанка" Фото: Отделение "Ощадбанка" (flikr.com)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Россия разрушила здание одного из отделений "Ощадбанка" в Херсоне. Тем не менее, сотрудники учреждения продолжают предоставлять услуги, но уже в другом месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Ощадбанка" в Telegram.

РФ обстреляла "Ощадбанк" в Херсоне

22 сентября российский артиллерийский снаряд попал в здание "Ощадбанка" в Херсоне. Здание получило значительные разрушения, говорится в сообщении.

"Благодаря преждевременному перенесению работы отделения в более безопасную локацию ни один сотрудник не пострадал - людей, имущество и ценности эвакуировали заранее", - отметили в "Ощадбанке".

Председатель правления "Ощадбанка" Юрий Кацион заверил, что приоритетом в работе банка является жизнь и здоровье сотрудников и клиентов.

"Изменения в работе отделений или их временное закрытие - вынужденные шаги исключительно ради безопасности людей", - говорит он.

"Ощадбанк" продолжает работать

Финансовое учреждение обеспечивает непрерывность услуг. Для этого работают мобильные банковские подразделения - 15 отделений на базе авто:

  • 10 - в прифронтовых регионах,
  • 5 - в отдаленных громадах.

"Ощад" сохранил одну из крупнейших банковских сетей в стране - 1150 отделений. Из них 460 входят в систему POWER BANKING - имеют автономное питание и резервную связь, говорится в сообщении.

Также большинство банковских операций клиенты могут осуществлять дистанционно через онлайн-сервисы Ощадбанка.

Ранее РБК-Украина писало, что 17 сентября "Ощадбанк" предупреждал о сбоях в работе электронных сервисов из-за российских обстрелов.

Кроме того, 25 августа в приложении Ощадбанка произошел сбой. Тогда сообщалось о частичном ограничении доступа к электронным сервисам банка. Причина - срабатывание систем безопасности.

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