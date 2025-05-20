У Херсоні росіяни скинули вибухівку на пасажирський автобус, є поранені

Обстріли України з боку Росії

Росія регулярно завдає ударів по Україні, використовуючи різноманітну зброю - від ракет і дронів до артилерії та авіабомб. Атаки тривають як удень, так і вночі. Найбільше страждають прифронтові області й населені пункти. Часто ворожі удари спрямовані проти цивільної інфраструктури та мирному населенню.

Вчора, 19 травня, внаслідок атаки російських терористів у Херсоні був зруйнований будинок. У Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляли про загиблого.

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