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У Херсоні росіяни скинули вибухівку на пасажирський автобус, є поранені

Фото: у Херсоні росіяни скинули вибухівку на пасажирський автобус, є поранені (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Сергій Пишкін

У Херсоні російські окупанти атакували безпілотним літальним апаратом (БпЛА) пасажирський автобус. Відомо про двох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської міської військової адміністрації (МВА).

Автобус комунального підприємства "Херсонський комунальний транспортний сервіс" було атаковано у Дніпровському районі міста. Внаслідок скиду вибухівки транспорт отримав суттєві пошкодження

Станом на зараз відомо про двох постраждалих

  • жінка 1960 року народження, мінно-вибухова травма й контузія; 
  • 56-річний чоловік, мінно-вибухова травма й контузія також. 
 

Фото: у Херсоні росіяни скинули вибухівку на пасажирський автобус, є поранені (t.me/kherson_miskrada)

Зазначається, що через високу активність дронів у Херсоні тимчасово скорочено маршрути до проспекту Незалежності. 

Обстріли України з боку Росії

Росія регулярно завдає ударів по Україні, використовуючи різноманітну зброю - від ракет і дронів до артилерії та авіабомб. Атаки тривають як удень, так і вночі. Найбільше страждають прифронтові області й населені пункти. Часто ворожі удари спрямовані проти цивільної інфраструктури та мирному населенню.

Вчора, 19 травня, внаслідок атаки російських терористів у Херсоні був зруйнований будинок. У Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляли про загиблого.

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