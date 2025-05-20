В Херсоне россияне сбросили взрывчатку на пассажирский автобус, есть раненые

Обстрелы Украины со стороны России

Россия регулярно наносит удары по Украине, используя разнообразное оружие - от ракет и дронов до артиллерии и авиабомб. Атаки продолжаются как днем, так и ночью. Больше всего страдают прифронтовые области и населенные пункты. Часто вражеские удары направлены против гражданской инфраструктуры и мирного населения.

Вчера, 19 мая, в результате атаки российских террористов в Херсоне был разрушен дом. В Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) сообщали о погибшем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.