У Херсоні росіяни обстріляли приміщення, де працюють представники Червоного Хреста

В результаті обстрілу виникла серйозна пожежа. Наразі на місці працюють рятувальники.

Інформації про постраждалих немає.

"Ворог знав, куди завдає удар. Під час обстрілу цієї ж будівлі в середині грудня загинула волонтерка та член загону швидкого реагування Червоного Хреста Вікторія Яришко", - зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, сьогодні загарбники обстріляли медичний заклад у Херсоні.

До цього росіяни обстріляли житловий квартал Херсона, дві людини отримали поранення.

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