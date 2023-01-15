В Херсоне россияне обстреляли помещение, где работают представители Красного Креста

Российские оккупанты сегодня, 15 января, в очередной раз атаковали Херсон. Вражеские снаряды поразили помещение, где работают представители Красного Креста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
В результате обстрела возник серьезный пожар. В настоящее время на месте работают спасатели.
Информации о пострадавших нет.
"Враг знал, куда наносит удар. Во время обстрела этого же здания в середине декабря погибла волонтер и член отряда быстрого реагирования Красного Креста Виктория Яришко", - отметил Тимошенко.
Напомним, сегодня захватчики обстреляли медицинское учреждение в Херсоне.
До этого россияне обстреляли жилой квартал Херсона, два человека получили ранения.
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