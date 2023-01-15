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В Херсоне россияне обстреляли помещение, где работают представители Красного Креста

Фото: в Херсоне россияне обстреляли помещение, где работают представители Красного Креста (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сегодня, 15 января, в очередной раз атаковали Херсон. Вражеские снаряды поразили помещение, где работают представители Красного Креста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

В результате обстрела возник серьезный пожар. В настоящее время на месте работают спасатели.

Информации о пострадавших нет.

"Враг знал, куда наносит удар. Во время обстрела этого же здания в середине декабря погибла волонтер и член отряда быстрого реагирования Красного Креста Виктория Яришко", - отметил Тимошенко.

Напомним, сегодня захватчики обстреляли медицинское учреждение в Херсоне.

До этого россияне обстреляли жилой квартал Херсона, два человека получили ранения.

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