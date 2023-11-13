В Херсоні РФ обстріляла авто з немовлям. Є жертва

В передмісті Херсона російські окупанти обстріляли авто з цивільними, де знаходилось немовля. Машина загорілася, дідусь дівчинки загинув, а мати - у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МВС Ігоря Клименка.

"Опівдні росіяни в передмісті Херсона обстріляли з артилерії авто, в якому дівчинка та її рідні поверталися з медогляду", - розповів він.

За даними Клименка, внаслідок влучання автівка загорілася.

"36-річна мати у важкому стані перебуває у лікарні. Чоловік, який був за кермом, загинув. Ймовірно, це 64-річний дідусь дитини. Особу встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент", - зазначив голова МВС.

У Херсонстьку лікарну двомісячну дитини везли поліцейські з "мігалкою". Попередньо, в дівчинки діагностували мінно-вибухове поранення голови.

"Стан середньої тяжкості. Лікарі надають надають необхідну допомогу та борються за життя її мами", - додав очільник МВС.

Обстріли Херсона

Херсон та населені пункти, розташовані на правому березі Дніпра, постійно перебувають під обстрілами, попри те, що Херсон був звільнений від окупації у листопаді 2022 року. Буквально 11 листопада в Херсоні окупанти обстріляли будинок депутата Херсонської облради і знищили відому бібліотеку.

Питання з обстрілами Херсона зараз стоїть настільки гостро, що на недавній Ставці під керівництвом президента України Володимира Зеленського було прийнято конкретні рішення щодо захисту Херсона. Нещодавно виповнився рік від дня визволення Херсона. Докладніше про те, як ЗСУ повертали Херсон – у матеріалі РБК-Україна.