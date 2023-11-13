В Херсоне РФ обстреляла автомобиль с младенцем. Есть жертва

В пригороде Херсона российские оккупанты обстреляли авто с гражданскими, где находился младенец. Машина загорелась, дедушка девочки погиб, а мать - в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Украины Игоря Клименко.

"В полдень россияне в пригороде Херсона обстреляли из артиллерии авто, в котором девочка и ее родные возвращались из медосмотра", - рассказал он.

По данным Клименко, в результате попадания автомобиль загорелся.

"36-летняя мать в тяжелом состоянии находится в больнице. Мужчина, который был за рулем, погиб. Вероятно, это 64-летний дедушка ребенка. Личность установит экспертиза, поскольку тело выгорело практически дотла", - отметил глава МВД.

В Херсонскую больницу двухмесячного ребенка везли полицейские с "мигалкой". Предварительно у девочки диагностировали минно-взрывное ранение головы.

"Состояние средней тяжести. Врачи оказывают необходимую помощь и борются за жизнь ее мамы", - добавил глава МВД.

Обстрелы Херсона

Херсон и населенные пункты, расположенные на правом берегу Днепра, постоянно находятся под обстрелами несмотря на то, что Херсон был освобожден от оккупации в ноябре 2022 года. Буквально 11 ноября в Херсоне оккупанты обстреляли дом депутата Херсонского облсовета и уничтожили известную библиотеку.

Вопрос с обстрелами Херсона сейчас стоит настолько остро, что на недавней Ставке под руководством президента Украины Владимира Зеленского были приняты конкретные решения по защите Херсона. Недавн исполнился год со дня освобождения Херсона. Подробнее о том, как ВСУ возвращали Херсон - в материале РБК-Украина.