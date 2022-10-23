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У Херсоні пролунав вибух: окупанти повідомляють про "теракт"

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Херсон, Неділя 23 жовтня 2022 16:06
У Херсоні пролунав вибух: окупанти повідомляють про "теракт" Ілюстративне фото: у Херсоні пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Херсоні в неділю, 23 жовтня, було чути вибух. У місті нібито міг статися "теракт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистські Telegram-канали.

За їхньою інформацією, у Херсоні в один з автомобілів заклали вибухівку. У сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. При цьому даних про загиблих чи постраждалих наразі немає.

У місцевому виданні "Мост" розповідають, що вибух пролунав у районі вулиці Чорноморської. З чим він пов'язаний - поки що невідомо.

Оновлено 16:10

Пропагандистські ЗМІ розповідають, що ціллю "теракту" нібито був "начальник місцевого СІЗО" Олег Тютюрай, але він "не постраждав".

При цьому вони зазначають, що в результаті надзвичайної події "загинула одна людина і ще троє отримали поранення".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни почали блокувати зв'язок у Херсоні для того, щоб "відрізати" бійців ЗСУ від місцевих партизанів.

Також ми писали, що, за словами керівника прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, українські військові продовжують рухати лінію фронту у Херсонській області.

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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