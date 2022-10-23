Гуменюк про ситуацію на Херсонському напрямку: продовжуємо рухати лінію фронту

Росія продовжує закріплювати свої позиції на лівому березі Дніпра після евакуації з правого. ЗСУ тим часом й далі просувають лінію фронту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова в ефірі керівниці пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк телемарафону.

"Треба бути дуже критичними щодо повідомлень, які лунають в умовах гібридної війни. Зокрема, колабораційна та окупаційна влада зорієнтована якраз дуже потужно на інформаційний фронт, щоб сіяти паніку серед населення, зокрема і той самий техногенний шантаж щодо потенціалу використання Каховської ГЕС", - заявив Гуменюк.

Як пояснила Гуменюк, росіяни продовжують шантажувати тим, що ЗСУ нібито планують вдарити по ГЕС, попри те, що окупанти самі ж замінували об'єкт та звільнили усіх українських працівників, таким чином обмеживши до нього доступ та посиливши охоронний режим.

"Це якраз все свідчить про підготовку певних заходів маніпуляційного характеру, який вони намагаються використовувати. Так, вони продовжують самі евакуюватися з правого на лівий берег, це не так стрімко відбувається саме через те, що вони використовують тільки альтернативні переправи, не можуть користуватися повноцінно мостами", - відзначила керівник пресцентру Оперативного командування "Південь".

За словами Гуменюк, росіяни продовжують тікати з правого берега, переміщуючи на лівий різні елітні підрозділи й офіцерський склад, залишаючи лише мобілізованих за принципом "кого не шкода".

Тим часом ЗСУ продовжують рухати лінію фронту, попри те, що окупанти міцно засіли за оборонним рубежем.

"Наша робота триває, а вони тим часом намагаються сконцентрувати свої сили лівій березі", - пояснила Гуменюк.