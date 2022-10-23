В Херсоне прогремел взрыв: оккупанты сообщают о "теракте"

Во временно оккупированном Херсоне в воскресенье, 23 октября, был слышен взрыв. В городе якобы мог произойти "теракт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистские Telegram-каналы .

По их информации, в Херсоне в один из автомобилей заложили взрывчатку. В соседних домах взрывной волной выбило окна. При этом данных о погибших или пострадавших пока нет.

В местном издании "Мост" рассказывают, что взрыв прогремел в районе улицы Черноморской. С чем он связан - пока неизвестно.

Обновлено 16:10

Пропагандистские СМИ рассказывают, что целью "теракта" якобы был "начальник местного СИЗО" Олег Тютюрай, но он "не пострадал".

При этом они отмечают, что в результате происшествия "погиб один человек и еще трое - получили ранения".