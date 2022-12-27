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У Херсоні пролунало кілька вибухів

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Херсон, Вівторок 27 грудня 2022 15:10
У Херсоні пролунало кілька вибухів Фото: в Херсоні пролунало кілька вибухів (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні сьогодні, 27 грудня пролунало декілька вибухів. Їх чули під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У Херсоні було чути вже більш як 4 вибухи", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, сьогодні ми писали про те, що окупанти завдали удару по підприємству критичної інфраструктури Херсона.

Додамо, вчора російські військові обстріляли 40 разів територію Херсонської області. Окупанти били із реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів та танків. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина отримала поранення.

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