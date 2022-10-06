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У Херсоні пролунали вибухи: що відомо

Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вдень 6 жовтня у Херсоні пролунали вибухи. За попередніми даними, є "прильоти" у районі Антонівського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Також місцеві Telegram-канали повідомляють, що у небі над містом спостерігаються сліди ППО. Проте, як стверджують місцеві жителі, у районі Олешок є "прильоти". Також повідомляється про попадання в Антонівський міст.

Фото: вибухи у Херсоні (Telegram)

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські війська продовжують контрнаступальні дії на п'яти напрямках – у Херсонській та Харківській областях.

Як учора повідомив президент України Володимир Зеленський, українським військам вдалося звільнити три села у Херсонській області – Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ХерсонВибух