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Актуальна карта бойових дій від британської розвідки: які зміни на фронтах

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Четвер 06 жовтня 2022 12:29
Актуальна карта бойових дій від британської розвідки: які зміни на фронтах Фото: українські бійці проводять наступальні операції на кількох напрямках (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська продовжують контрнаступальні дії на кількох напрямках. Тим часом росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану Міністерством оборони Британії у Twitter.

Актуальна карта бойових дій від британської розвідки: які зміни на фронтах

За даними британської карти, українські бійці проводять наступальні операції на Луганському та Херсонському напрямках. Успіхи Збройних сил особливо помітні на підходах до Кремінної та вздовж правого берега Дніпра в Херсонській області.

Російські війська, у свою чергу, практично на всіх напрямках стоять в обороні. Лише у районі Бахмута окупанти намагаються зламати українську оборону.

Нагадаємо, що на Херсонщині бійці Збройних сил України продовжують свій контрнаступ. Росіяни відступають і намагаються десь закріпитися.

Вчора українські війська звільнили три села у Херсонській області - Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка.

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