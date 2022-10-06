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В Херсоне прогремели взрывы: что известно

Фото: в Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Днем 6 октября в Херсоне прогремели взрывы. По предварительным данным, есть "прилеты" в районе Антоновского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Также местные Telegram-каналы сообщают, что в небе над городом наблюдаются следы ПВО. Однако, как утверждают местные жители, в районе Олешек есть "прилеты". Также сообщается о попаданиях в Антоновский мост.

Фото: взрывы в Херсоне (Telegram)

Напомним, ранее мы писали, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия на пяти направлениях - в Херсонской и Харьковской областях.

Как вчера сообщил президент Украины Владимир Зеленский, украинским войска удалось освободить три села в Херсонской области - Нововоскресенское, Новогригорьевка и Петропавловка.

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ХерсонВзрыв