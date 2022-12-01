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У Херсоні пролунали вибухи після скасування тривоги

Фото: у Херсоні пролунали вибухи після скасування тривоги (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсоні пролунали вибухи у четвер, 1 грудня. Зазначимо, що повідомлення про вибухи почали надходити вже після скасування повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Наразі офіційної інформації щодо ситуації у місті немає.

Як повідомлялося раніше, вчора російські військові 34 рази обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще дві отримали поранення.

До того ж, сьогодні вночі загарбники масовано обстріляли Херсон, внаслідок чого у місті зникла напруга в електромережах.

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ХерсонвибухиВійна Росії проти України