В Херсоне раздались взрывы после отмены тревоги

В Херсоне раздались взрывы в четверг, 1 декабря. Отметим, что сообщения о взрывах начали поступать уже после отмены воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Пока официальной информации о ситуации в городе нет.
Как сообщалось ранее, вчера российские военные 34 раза обстреляли Херсонскую область. В результате вражеских атак один человек погиб, еще два получили ранения.
К тому же сегодня ночью захватчики массированно обстреляли Херсон, в результате чего в городе исчезло напряжение в электросетях.
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