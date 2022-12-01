В Херсоне раздались взрывы после отмены тревоги

Пока официальной информации о ситуации в городе нет.

Как сообщалось ранее, вчера российские военные 34 раза обстреляли Херсонскую область. В результате вражеских атак один человек погиб, еще два получили ранения.

К тому же сегодня ночью захватчики массированно обстреляли Херсон, в результате чего в городе исчезло напряжение в электросетях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.