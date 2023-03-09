У Херсоні пролунали вибухи, місцеві заявляють про дрони над областю

Спочатку у пабліках писали про проліт двох ворожих дронів над Херсонською областю, а через 5 хвилин вже з'явились повідомлення про вибухи в обласному центрі.

Зазначимо, що зараз повітряну тривогу оголошено по всій Україні.

Як повідомлялося раніше, сьогодні росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту у Херсоні, внаслідок чого загинули троє людей, ще двоє поранені.

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