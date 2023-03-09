Окупанти зранку обстріляли Херсон: потрапили в зупинку транспорту, троє загиблих
Вранці у четвер, 9 березня, російські війська знову обстріляли Херсон. Через попадання снаряда в зупинку громадського транспорту загинули троє людей, ще як мінімум двоє поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.
"Російські терористи зранку обстріляли Херсон. Влучили, у тому числі в зупинку громадського транспорту", - розповів він.
За даними Єрмака, внаслідок обстрілу загинуло 3 осіб.
За даними Херсонської обласної прокуратури, наразі відомо про щонайменше 2 поранених, обстріли міста тривають.
"Збройні сили РФ, вчергове нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл житлових масивів міста Херсона та населених пунктів Бериславського району", - йдеться в повідомленні.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Як повідомлялось, російські окупанти в четвер, 9 березня, обстрілюють Херсон. "Прильоти" зафіксовані по центру міста.
Нагадаємо, вночі на 9 березня в Херсоні пролунали вибухи.
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