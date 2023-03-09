Окупанти зранку обстріляли Херсон: потрапили в зупинку транспорту, троє загиблих

Вранці у четвер, 9 березня, російські війська знову обстріляли Херсон. Через попадання снаряда в зупинку громадського транспорту загинули троє людей, ще як мінімум двоє поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Російські терористи зранку обстріляли Херсон. Влучили, у тому числі в зупинку громадського транспорту", - розповів він. За даними Єрмака, внаслідок обстрілу загинуло 3 осіб. За даними Херсонської обласної прокуратури, наразі відомо про щонайменше 2 поранених, обстріли міста тривають. "Збройні сили РФ, вчергове нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл житлових масивів міста Херсона та населених пунктів Бериславського району", - йдеться в повідомленні. За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).