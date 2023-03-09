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У Херсоні пролунали вибухи, місцеві заявляють про дрони над областю

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Херсон, Четвер 09 березня 2023 13:29
У Херсоні пролунали вибухи, місцеві заявляють про дрони над областю Ілюстративне фото: у Херсоні пролунали вибухи, місцеві заявляють про дрони над областю (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсоні повідомляють про звуки вибухів під час масштабної повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Спочатку у пабліках писали про проліт двох ворожих дронів над Херсонською областю, а через 5 хвилин вже з'явились повідомлення про вибухи в обласному центрі.

Зазначимо, що зараз повітряну тривогу оголошено по всій Україні.

Як повідомлялося раніше, сьогодні росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту у Херсоні, внаслідок чого загинули троє людей, ще двоє поранені.

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